Dopo la squalifica di Pogba per doping e Fagioli per le scommesse si è molto parlato dell’interesse della Juventus per Lazaar Samardzic dell’Udinese. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile trasferimento a gennaio del centrocampista classe 2002, Lazaar Samardzic dell’Udinese.

Calciomercato Juventus, Samardzic arriva a gennaio?

Dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Verona è spuntato sui social del calciatore un indizio: ha messo like al post dei bianconeri. Samardzic ha collezionato in questo campionato 9 presenze e 2 reti