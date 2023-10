Intervenuto a “La Domenica Sportiva”, Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e della Nazionale ha ribadito la possibilità di vincere lo scudetto per quanto riguarda i bianconeri.

Tardelli: “Sono anni che la Juve non è competitiva”

Queste le parole riportate da TMW: “È abbastanza normale che potesse competere per lo Scudetto non avendo le coppe, ha questa possibilità. Se ritrova i giocatori che sono mancati nel corso della passata stagione credo che possa lottare per lo Scudetto, come credo che tutti vogliano, tifosi e non. Sono anni che la Juventus non è competitiva e credo che sia giusto che torni ad esserlo”.