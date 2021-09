Calciomercato, Barcellona scatenato: sgarbo a Inter e Juventus

Barcellona su Lacazette, piace molto anche a Inter e Juventus

Il Barcellona è a caccia di attaccanti, nella sessione di gennaio i blaugrana cercheranno di rinforzare il reparto offensivo, il nome principale piaceva molto anche all’Inter e alla Juventus, si tratta di Alexandre Lacazette. L’attaccante dell’Arsenal andrà in scadenza a giugno 2022, per ora la dirigenza dei Gunners non sembra intenzionata a prolungare il contratto del francese, soprattutto a causa di un rendimento in calo negli ultimi anni e uno stipendio superiore ai 9 milioni. Con l’arrivo di Arteta, Lacazette non ha più trovato continuità nelle gerarchie, nonostante questo ha messo a segno 17 gol in 41 presenze nella passata stagione, ancora a secco invece quest’anno in campionato, dove tra infortuni e scelte tecniche ha giocato solo 31′ minuti, le uniche 2 reti le ha messe a segno in coppa di lega, unica partita giocata dall’inizio in questa stagione. Una nuova avventura potrebbe fargli recuperare il feeling col gol che aveva ai tempi del Lione e nelle prime esperienze col club londinese, proprio di gol avrebbe bisogno il Barcellona, che intanto, per gennaio, ci pensa.