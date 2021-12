Calciomercato Bologna, nuova idea per l’attacco: sondaggi in corso

Il direttore sportivo Bigon avrà molto lavoro a cui pensare a partire da gennaio.

Visto l’attuale trend in campionato della squadra di Mihajlovic, il Bologna vuole continuare a stupire. L’allenatore serbo, vista la posizione in classifica vuole alzare l’asticella e giocarsela fino in fondo.

Il tecnico ex Inter e Milan ha bisogno di rinforzi, a cominciare dal vice Arnautovic, che con il suo infortunio ha costretto il tecnico a schierare Barrow prima punta.

Bologna, c’è Piccoli per l’attacco

Non è un mistero che Mihajlovic ha chiesto ripetutamente il vice Arnautovic. In queste ultime settimane sono stati fatti diversi nomi tra cui Boyè, Kouamé, fino ad arrivare a Lapadula e Lasagna. Negli ultimi giorni è spuntata però una nuova ipotesi.

Si tratta di Roberto Piccoli, centravanti dell’Atalanta classe 2001. L’attaccante ex Spezia, chiuso da Zapata e Muriel vorrebbe andarsene per giocare di più e il club di Percassi potrebbe accontentarlo prima del ritorno fissato per giugno.