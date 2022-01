Calciomercato Bologna: ecco un difensore per Mihajlovic

Il centrale proviene dal Pescara

Nuovo colpo in entrata per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dal Pescara arriva, a titolo definitivo, un giovane difensore che potrebbe dare una mano alla squadra rossoblù a raggiungere una salvezza tranquilla. Nelle scorse ore è circolato un comunicato ufficiale con cui la società felsinea ha annunciato la chiusura della trattativa con gli abruzzesi per il diciannovenne Pepe Sakho.

Bruciata la concorrenza della Salernitana

Ieri il ds Bigon ha trovato a Milano l’accordo per l’approdo di Sakho al Bologna. Il dirigente rossoblù ha bruciato la concorrenza della Salernitana che stava per accaparrarsi le prestazioni del giovane difensore. Il club campano lo ha cercato per diverse settimane, riuscendo pure a trovare un accordo con il diretto interessato. Ma alla fine, dono numerosi tira e molla, sono stati i felsinei ad aggiudicarsi il suo cartellino. Per il giocatore l’ esperienza sotto la Torre degli Asinelli potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio verso il calcio che conta.