Correa dall’Inter alla Roma? L’idea

Idea clamorosa sul fronte mercato, possibile passaggio dall’Inter alla Roma di Correa. L’argentino è in cerca di squadra, chiuso all’Inter dai vari Thuram e Lautaro Martinez, l’attaccante cerca casa. L’agente del calciatore, Alessandro Lucci, avrebbe proposto il calciatore alla Roma, forte del gradimento del tecnico De Rossi e possibile soluzione low cost per rimpiazzare il probabile partente Dybala. Per ora un’idea, si attendono sviluppi.