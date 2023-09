Nonostante l’ottimo mercato fatto fino al 1 settembre, il ds del Lecce Pantaleo Corvino è letteralmente scatenato.

Calciomercato, Altro attaccante per D’Aversa

In queste ore l’ex dirigente della Fiorentina ha chiuso il colpo Nicola Sansone, ex attaccante di Bologna e Sassuolo e svincolato. Secondo “La Gazzetta dello Sport” il calciatore arriverà domani in città per le visite mediche prima della firma.