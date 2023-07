Calciomercato Inter, via il centrocampista | Dietro c’è l’ombra di Corvino

Si avvicina una nuova cessione in prestito per Giovanni Fabbian, considerato uno dei migliori giovani della passata stagione e che ha visto la maglia della Reggina. L’Inter è pronta a cedere il suo calciatore per fargli fare le ossa prima di un posto da titolare in futuro.

Calciomercato Inter, Fabbian vola verso il Lecce

Tanti i club sulle tracce del calciatore, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dall’Empoli e il Bologna fino ad arrivare al Lecce di Corvino, grande scopritore di talenti. Il club giallorosso sarebbe intenzionato a fare un’offerta in prestito con diritto di riscatto.