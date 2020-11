Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo verso l’addio

Attualmente è sicuramente il giocatore più importante della Juventus, non è però così scontata la permanenza del portoghese a Torino.

Sono ormai diversi mesi che non si placano le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus, l’anno scorso sembrava che la ragione fosse un feeling mai sbocciato con Maurizio Sarri, oggi invece sembra essere di natura economica, con l’ingaggio del portoghese che sarebbe diventato difficile da sostenere per la società torinese, che come le altre squadre ha dovuto fare i conti con le conseguenze della pandemia.

Dalla Spagna, in particolare da Ok Diario, arrivano voci secondo cui il portoghese gradirebbe un suo ritorno al Real Madrid dove ha costruito il proprio ciclo di vittorie personali e di squadra, mentre non sembra della stessa idea la società madrilena che non ha mai visto di buon occhio i ritorni e da tempo sta lavorando per ingaggiare giocatori più giovani su cui ripartire con un nuovo progetto vincente.