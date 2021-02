In arrivo uno degli ultimi rinforzi offensivi richiesti da Stroppa per sperare nella salvezza

Tutto fatto per l’arrivo last minute di Adam Ounas dal Cagliari via Napoli, il calciatore ha interrotto la sua avventura in Sardegna e si appresta a raggiungere la Calabria. Inizialmente titubante, il calciatore si è deciso ad accettare la corte degli squali dopo sole 7 presenze in campionato con il Cagliari, tanti infortuni e di mezzo anche la positività al covid-19.