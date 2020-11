Calciomercato, dalla Spagna: duello Milan-Napoli per la stella serba

Milan e Napoli non mollano la presa su Luka Jovic. I partenopei, in modo particolare proveranno a battere la concorrenza in quanto, se dovesse essere confermata la partenza di Milik, destinazione Tottenham, come ricorda todofichajes.com, De Laurentiis chiederà al Real Madrid di avere in prestito l’attaccante già a gennaio.

Luka Jovic sa che la sua storia con i Blancos è giunta ai titoli di coda, perciò le piste percorribili dal serbo sono due: riuscire a conquistare la fiducia di Zidane in due mesi, o scegliere sin da ora la sua futura destinazione.

