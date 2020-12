Calciomercato, Di Maria non rinnova: due big italiane sull’argentino

Il calciatore del PSG non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto

La Juventus e l’Inter sono pronte a darsi battaglia per Angel Di Maria. L’ala destra non ha ancora trovato un accordo di massima con i parigini: il suo contratto è in scadenza, l’argentino vorrebbe rinnovare per altri due anni ma il ds Leonardo gli ha offerto un prolungamento con un salario molto più basso. Situazione che va avanti da tempo e che sta facendo sognare molti tifosi. Le sue big di Serie A sono pronte a darsi battaglia; la Juventus è abituata a prendere top player a parametro zero e vorrebbe fare la stessa cosa con El Fideo. Dall’altra parte i nerazzurri vogliono rinforzare la rosa con giocatori di qualità e della stessa caratura di Di Maria. Beppe Marotta sogna di regalare ad Antonio Conte un giocatore di spessore e che porterebbe esperienza all’interno del gruppo. A riferirlo è L’Equipe