Calciomercato, doppio no all’Inter: Maldini ci prova

Il futuro di Brozovic all’Inter

Il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter continua a farsi attendere.

Il croato, in nerazzurro dal 2015, non ha ancora deciso cosa fare con il contratto il scadenza nel 2022. Sembrerebbe che per restare all’Inter l’ingaggio richiesto dal calciatore si aggiri sui 6 milioni di euro netti a stagione.

Sarebbe dovuto svolgersi in questi giorni un incontro tra la società e il team del calciatore per discutere del da farsi, ma è stato ancora una volta rinviato.

Il timore dell’Inter riguarda potenziali inserimenti nell’affare da parte di club inglesi ed è questo il motivo per cui i nerazzurri sembrano interessati a risolvere la questione entro l’anno.

Brozovic: il Milan ci prova

La squadra rossonera sembra essere interessata al croato, Brozovic sembra infatti il profilo adatto per la rosa di Stefano Pioli.

Il centrocampista croato potrebbe rivestire un ruolo chiave andando a sostituire Kessie nel momento in cui il rinnovo dell’ivoriano con i rossoneri non si concretizzasse.

Sembra che il Milan sarebbe concretamente interessato a Marcelo Brozovic nel caso fosse possibile ottenere il giocatore a parametro zero e potrebbe avanzare un’offerta.