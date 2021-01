Calciomercato, Dzeko verso l’Inter? Scambio in vista

I nerazzurri potrebbero proporre Pinamonti per arrivare a Dzeko

Il mercato dell’Inter è condizionato dal diktat della proprietà Suning, scambi o occasioni, niente cash. Nelle ultime ore una voce proveniente da Milano vede di nuovo Dzeko nel mirino dei nerazzurri. I problemi tra l’attaccante bosniaco e il tecnico Fonseca rischiano di compromettere definitivamente i rapporti tra i due con il calciatore che potrebbe decidere di andar via, l’idea dell’Inter sarebbe proporre lo scambio con Pinamonti. Il giovane classe ’99 potrebbe risultare la carta giusta per convincere la Roma e Fonseca, sempre se la dirigenza giallorossa non decida di esonerare l’allenatore. Per ora una voce, ma qualcosa si muove.