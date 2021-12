Calciomercato Fiorentina: Burdisso bussa alla porta del River Plate per il dopo Vlahovic

La Viola tratta il giocatore sudamericano

Anche il mercato della Fiorentina è in fermento. Rumors vogliono il club di Rocco Commisso sulle tracce di un possibile erede di Vlahovic, che gioca nel River Plate. L’indiscrezione è riecheggiata anche su alcune importanti testate giornalistiche italiane. Ma non c’è solo la società viola sull’attaccante. Anche Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e soprattutto Milan, hanno fatto dei sondaggi per il ragazzo. I rossoneri, al momento, appaiono in vantaggio. Nulla esclude che si verifichi un’asta internazionale tra le due società di casa nostra pronte, a suon di euro, a cercare di accaparrarsi le sue prestazioni.

Burdisso segue l’ariete da vicino

La Fiorentina, in cerca di un erede di Dusan Vlahovic, sembra intenzionata a giocare il tutto per tutto per acquistare Julian Alvarez. L’attaccante a soli 21 ani si è conquistato le attenzioni di numerosi club europei. Nato come ala destra, grazie alla sua duttilità può essere impiegato anche come punta centrale. Burdisso, che ha conoscenze nel settore calcistico argentino, potrebbe farle valere per viaggiare in corsia preferenziale, e diventare interlocutore privilegiato del River Plate. La trattativa non si preannuncia facile, vista la nutrita concorrenza da battere. Le prossime settimane saranno decisive.