A Torino si lavora per regalare nuovi innesti a Igor Tudor in vista della prossima stagione. La Juventus è al lavoro per chiudere subito nuovi colpi già a giugno. Nelle ultime ore si susseguono voci sul possibile arrivo di Davide Frattesi.

Juventus, torna l’idea Frattesi per rinforzare il centrocampo

Frattesi potrebbe vestire la maglia bianconera nella prossima stagione, anche se concludere l’affare non è semplice. Sull’ex Sassuolo ci sono numerose squadre tra cui il Napoli. Il centrocampista dell’Inter vuole giocare con continuità in vista della prossima stagione, cosa che a Milano non è mai avvenuta. Tutto dipende anche dal nuovo allenatore; l’intreccio con i nerazzurri e l’arrivo di Chivu, potrebbe cambiare totalmente le dinamiche, quindi Davide potrebbe trovare lo spazio che merita. Il prezzo di Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter, è stimato intorno a 50 milioni di euro. L’Inter ha fissato questa cifra come richiesta per la cessione del giocatore.