Il calciomercato è già nel pieno, le società sono a lavoro a pieno ritmo per rinforzare al meglio il proprio organico. Con il mercato iniziano a girare anche tantissime voci, in uscita ma anche in entrata, e molte vanno confermate. Una delle voci più insistenti degli ultimi giorni è quella di Adrien Rabiot al Milan.

Milan, Allegri chiama Adrien Rabiot

Sono giorni movimentati a Via Aldo Rossi, il mercato del Milan è nel pieno dei lavori, soprattutto per le uscite, ma si pensa anche ad i nuovi arrivi. Max Allegri sarebbe interessato a ritrovare uno dei suoi pupilli ai tempi della Juventus: Adrien Rabiot.

Massimiliano Allegri insiste per avere Adrien Rabiot, uno dei suoi fedelissimi alla Juventus. Il centrocampista francese ha un impegno verbale con il Marsiglia per cui, in caso di volontà di andare via, il club non si opporrebbe.Al momento, però, l’ex PSG non avrebbe manifestato la volontà di lasciare l’OM. La sua valutazione è di circa 10-12 milioni di euro. Il Milan è alla finestra e spera di accontentare il suo nuovo allenatore che con il francese ha un grande feeling e risulterebbe uno dei fidatissimi sul campo nella prossima stagione.