Tanti i nomi saltati fuori negli ultimi giorni per il vice di Chivu, ma alla fine la società meneghina ha sorpreso tutti. Ieri l’Inter ha scelto e ufficializzato chi ricoprirà il ruolo di vice-allenatore della formazione nerazzurra nella stagione 2025/26, come secondo di Cristian Chivu. La società, insieme al tecnico, ha optato per Aleksandar Kolarov.

Inter, Kolarov vice di Cristiana Chivu

Due ex giocatori nerazzurri saranno al comando dell’Inter nella prossima stagione. Non solo Cristian Chivu ha giocato con l’Inter per 7 stagioni dal 2007 al 2014, anche Kolarov ha un passato tra le fila del club di Appiano Gentile, 10 presenze tra il 2020 e il 2022.

Kolarov, diventato allenatore dopo aver chiuso la carriera da calciatore, ha guidato l’Under 21 della Serbia. Da oggi sarà la spalla del tecnico romeno. A completare lo staff della Beneamata ci saranno Angelo Palombo (collaboratore tecnico, ha lavorato a Parma con Chivu); l’ex tattico di Simone Inzaghi Mario Cecchi e infine Stefano Rapetti, preparatore atletico, che aveva già lavorato nel club meneghino con José Mourinho, con cui ha poi collaborato anche a Roma e in Turchia al Fenerbahce.