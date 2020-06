La Fiorentina ha scelto Berardi per sostituire Chiesa

Il futuro di Chiesa resta in bilico, Juve e Inter sognano l’esterno, ma la richiesta da parte della viola di 70 milioni rende le trattative non semplici. La Fiorentina ha in ogni caso individuato il sostituto del figlio d’arte, è Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è tornato ad ottimi livelli, i neroverdi chiedono 20 milioni per il cartellino, non è da escludere un accordo sulla base di uno scambio più conguaglio.