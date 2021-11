Calciomercato, follie dall’Inghilterra: lascia la Juve per Conte

Da Londra giungono rumors che vogliono il giocatore come primo innesto per l'ex tecnico dei bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri dopo una delle partenze peggiori degli ultimi decenni sta cercando di risalire la classifica ed in tal senso le ultime due vittorie ottenute contro Fiorentina in casa e Lazio in trasferta infondono maggiore consapevolezza alla squadra torinese, che però, su espressa richiesta del tecnico livornese dovrà agire nel mercato di gennaio per puntellare la rosa tentando di completare la rimonta nel miglior modo possibile.

L’imminente sessione di mercato però potrebbe regalare delle sorprese non proprio gradite all’ex tecnico del Milan; a tal proposito il tandem degli ex bianconeri formato da Fabio Paratici ed Antonio Conte starebbe seriamente pensando di avanzare un’offerta molto elevata per un giocatore dei piemontesi: Matthijs de Ligt.

L’olandese è infatti il principale candidato a rinforzare il terzetto difensivo a disposizione del tecnico salentino che pur di avere a disposizione l’ex difensore dell’Ajax avrebbe convinto Paratici a forzare i modi e anche i tempi per sbloccare i fondi del Tottenham e presentare un’offerta ufficiale al club bianconero.

Offerta che secondo il portale britannico ‘football insider’ sì aggirerebbe intorno agli 81 milioni di Euro, una cifra importantissima specialmente di questi tempi, la quale metterebbe i vertici della dirigenza del team di via Druento nelle condizioni di pensare ad un eventuale cessione del difensore in modo da poter investire il tesoretto sul mercato avendo ulteriori possibilitá di investire su diversi ruoli del campo.