Calciomercato Frosinone, arriva l’esterno dal Marsiglia: che colpo dei ciociari

Il Frosinone piazza un colpo a sorpresa per la corsia destra. I ciociari avrebbero bruciato Torino e Genoa nella corsa a Pol Lirola, esterno classe ’97 spagnolo di proprietà dell’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Frosinone, domani visite e firma per Lirola

Già visto in Italia con le maglie di Juventus, Fiorentina e Sassuolo, Pol Lirola sarebbe in procinto di tornare in Serie A. Da giorni il Frosinone è al lavoro per piazzare il colpo e domani, il giocatore, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Arriva con la formula del prestito secco.