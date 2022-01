Calciomercato Genoa, suggestione per la trequarti: nuovo obiettivo

Il Genoa è scatenato sul mercato e a confermarlo sono i nuovi rumors. La dirigenza ligure starebbe visionando più profili per alzare il livello tecnico della squadra. Il nuovo nome annottato è quello di un trequartista e arriverebbe dalla Bundesliga.

LEGGI ANCHE:

Il grifone non vuole fermarsi. Dopo aver ufficializzato i nuovi acquisti Yeboah e Østigård– la dirigenza ligure starebbe valutando nuovi possibili nomi. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la dirigenza avrebbe in mente un altro colpo: Jean-Paul Patrick Boëtius. Classe ’94, olandese milita in Bundesliga al Magonza. E’ un trequartista ma pò giocare anche come esterno offensivo, sia a destra che a sinistra e il suo cartellino sarebbe di circa 5 milioni di euro.