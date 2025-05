Inter, caos biglietti per la finale Champions. Lunedi la grande protesta: “Tutti sotto la sede”

E’ caos biglietti in vista della finale tra PSG e Inter

Caos biglietti, i tifosi nerazzurri protestano in vista della finale tra PSG e Inter in programma il prossimo sabato. Il motivo? Sono pochissimi i tifosi che hanno avuto la fortuna di esser riusciti ad acquistare un biglietto per la finale. Il rischio, secondo i rappresentanti della curva nord nerazzurra è che a Monaco non ci saranno coereografie e un tifo degno di una finale. La gestione dei biglietti messi a disposizione del club dalla Uefa nel mirino dei tifosi della curva nord, ma anche di molti rappresentanti degli Inter Club italiani.

Nino Ciccarelli, leader e fondatore dei Viking (ma attualmente fuori dal nuovo direttivo) ha chiamato a raccolta i tifosi: “Lunedì 26 maggio alle 18 tutti sotto la sede dell’Inter”. In segno di protesta i sostenitori nerazzurri hanno deciso di mobilitarsi. “Faremo un comunicato per ufficializzare la cosa”, fanno eco altri ultrà, “sarà una protesta civile, con bandiere, con i nostri colori, con i simboli della nostra squadra. Quello che sta succedendo è assurdo”. La procedura per ottenere un codice utile per poter acquistare un biglietto non sembra aver funzionato nel modo migliore, tanti gli abbonati decennali o iscritti agli Inter Club che non sono riusciti ad ottenere il tanto ambito codice, molti quelli che chiedono delucidazioni.