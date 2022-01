Calciomercato Inter, beffata dall’esterno, rimane in Premier

Inter e Juventus si ritroveranno faccia a faccia nel prossimo incontro di Supercoppa. Le due però si son ritrovate anche faccia a faccia fuori dal terreno di gioco. Sia i nerazzurri che i bianconeri, per diversi motivi sono ancora alla ricerca di un nuovo esterno sinistro per quanto riguardo la nuova stagione.

LEGGI ANCHE:

Lucas Digne era il giocatore che accomunava le due società italiane. Il francese, non scende in campo dal 1 dicembre ma è ormai pronto a cambiare subito aria beffando entrambe. La sua prossima destinazione sarà in Premier, più precisamente all’Aston Villa di Steven Gerrard. Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sports UK’, la trattativa è in stato avanzato avanzato per acquistare il terzino francese battendo anche la concorrenza di Newcastle e West Ham.