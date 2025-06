Lucca, derby di mercato tra Inter e Milan per l’attaccante

Scontro tra Milan e Inter per Lucca. Entrambe le squadre vorrebbero il centroavanti in rosa per la prossima stagione e sarebbero pronte ad aprire le trattativa con l’Udinese.

Milan, Lucca l”uomo giusto da affiancare a Gimenez

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo rinforzo per far fronte all’esodo degli attaccanti. Abraham è tornato a Roma, il contratto di Jovic, in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe non essere rinnovato e Camarda sembra essere destinato al prestito. In questo senso il Milan deve assolutamente trovare un centroavanti e Lucca sembra essere il primo nome sulla lista.

Inter, Lucca come post – Arnautovic

Situazione simili in casa dei neroazzurri. Con l’addio dell’attaccante austriaco, il club punta all’acquisto di Lucca per sostituirlo.

Le cifre per Lucca

L’Udinese ha fissato il prezzo di 25 milioni per il classe 2000. Questo quindi è il prezzo per l’attaccante. Non resta che aspettare l’apertura del mercato per capire chi tra Milan e Inter riuscirà ad aggiudicarsi il calciatore.