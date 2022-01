Calciomercato Milan, le alternative a Botman: tutti i nomi di Maldini

Il Lille rimane fermo sulla sua richiesta

La buona notizia per Pioli è che, nonostante la difesa completamente inedita (con Gabbia e Kalulu coppia centrale) ha retto molto bene in questo inizio di anno solare con solo 1 gol preso in 2 partite contro Venezia e Roma. Nonostante ciò i rossoneri sono alla ricerca di un centrale difensivo soprattutto per coprire l’infortunio di Simon Kjaer che rientrerà solo al termine della stagione.

LEGGI ANCHE

Venezia Milan, risultato, tabellino e highlights

Calciomercato, derby di Milano sull’attaccante| L’agente sbarca in Italia

Il primo obiettivo è noto e si chiama Sven Botman. Il Lille, però, non ha intenzione di abbassare le sue pretese per il giovane centrale olandese e così Maldini si sta rivolgendo verso altri lidi. Il Corriere dello Sport fa il punto sui nomi sulla scrivania del dirigente del Milan. Si tratta di Nathan Ake del Manchester City, Eric Bailly del Manchester United e Malang Sarr del Chelsea: tutti giocatori che non vengono impiegati con costanza nelle rispettive squadre e che potrebbero accettare un eventuale trasferimento in Italia.