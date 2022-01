Calciomercato, derby di Milano sull’attaccante| L’agente sbarca in Italia

L’agente è in Italia per trattare

Nonostante ieri sia scesa in campo solamente una delle due milanesi (il Milan, che ha vinto contro la Roma per 3-1) da entrambe le sponde dei Navigli c’è grande fermento per il calciomercato appena iniziato. E, sebbene sia Milan sia Inter abbiano priorità abbastanza definite (i nerazzurri cercano un laterale sinistro, mentre i rossoneri un difensore centrale per sostituire Kjaer), si sta preparando lo scontro per un derby di mercato.

Il giocatore al centro della contesa è il talento del River Plate Julian Alvarez. Il giovane bomber che sta stupendo in questa stagione (18 reti e 7 assist in 21 partite nel campionato argentino) ha attirato le attenzioni di molti club in giro per l’Europa. E il suo agente è nel vecchio continente per ascoltare le varie proposte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questi giorni sarà in Italia per incontrare la dirigenza sia del Milan che dell’Inter le qual sarebbero molto interessate in ottica estiva.