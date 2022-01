Calciomercato Milan, fissato il budget per il difensore: è lui l’obiettivo

L’obiettivo principale del Milan è acquistare un difensore centrale che sostituisca l’infortunato Simon Kjaer che resterà fuori per tutta la stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Elliott ha dato l’ok per l’operazione purché non si facciano grossi investimenti.

L’obietttivo primario resta Sven Botman ma il Lille continua a chiedere 40 milioni di euro e per i meneghini la valutazione da parte del club francese viene considerata troppo alta. Sono stati fatti anche i nomi di Diallo del Psg, Mina dell’Everton e Szalai del Fenerbahce.