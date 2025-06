La Lazio lavora al mercato, ma al momento non ha messo a segno nessun colpo interessante. Il ds Fabiani proverà a portare al tecnico toscano i giusti innesti per completare ogni reparto, ma Sarri, in realtà, avrebbe chiesto di trattenere in capitale due giocatori: Gila e Romagnoli.

Lazio, si cerca di convincere i due giocatori a restare a Formello

Per la prossima stagione il nuovo allenatore della Lazio vorrebbe ripartire da Gila e Romagnoli. Due giocatori importanti che nelle scorse stagioni hanno lasciato il segno. Allo stesso tempo, però, non vorrebbe che entrambi restino scontenti a Formello. I due centrali, infatti, stanno chiedendo adeguamenti d’ingaggio alla società. La società di Claudio Lotito non riuscirà ad accontentare i due giocatori, i costi sono elevati.

L’adeguamento di stipendio non è stato negato definitivamente ai due giocatori, ma almeno per il momento non è possibile da mettere in atto a causa degli eccessivi costi e dei paletti sforati dalla società. Lotito deve prima sbloccare le situazioni economiche e poi potrà proporre un adeguamento ai due centrali. Bisogna convincere Gila a restare, meditava la partenza per fare il salto in Premier. Romagnoli è sempre alle prese col dilemma se rinnovare o andare via.