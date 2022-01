Mercato Milan, Maldini accelera per l’attaccante | Le ultime

Continua la caccia all’attaccante per il Milan di Maldini e Massara, che vogliono regalare un attaccante a Pioli per lavorare più in tranquillità. Il tecnico ha chiesto un terzo attaccante come alternativa a Ibrahimovic e Giroud visto che Castillejo e Pellegri sono sempre più lontani da Milano.

Per sostituire il giocatore ex Monaco Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Kolo Muani, attaccante del Nantes che però piace ad Eintracht Francoforte e Olympique Marsiglia. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno sta valutando il proprio futuro e vorrebbe aspettare la fine della stagione anche se il Milan ha fretta di concludere l’affare e sta lavorando sull’altro nome per giugno ovvero, Andrea Belotti, capitano del Torino che si libererà a zero.