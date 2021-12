Calciomercato Milan, Maldini ne fa fuori tre: pronti i sostituti

Pronti movimenti in casa Milan per gennaio

C’è aria di grandi movimenti in casa Milan per questo mercato di gennaio che sta per cominciare. La dirigenza rossonera è infatti al lavoro per rifinire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Non ci saranno colpi da 90, almeno in questa sessione, ma operazioni in entrata per allungare la rosa e in uscita per liberarsi di chi ha giocato meno. In quest’ultima categoria ci sono sicuramente i nomi di Castillejo, Ballo Touré e Conti. Di questo trio Touré è quello che ha giocato di più, soprattutto per i problemi di Theo Hernandez, ma comunque il loro apporto non è considerato sufficiente (Conti non ha giocato neanche un minuto in stagione).

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Chelsea e PSG Ko: rinnova con il Milan

Calciomercato Milan, Leonardo e Maldini in affari: arriva a gennaio

Se Maldini dovesse far posto in rosa, ecco che si potrebbe pensare a qualche movimento in entrata: i maggiori indiziati, a questo proposito sono Hickey del Bologna, Antonin Barak dell’Hellas Verona (ormai uno dei migliori trequartisti della serie A) e Lucas Digne su cui c’è anche il Napoli.