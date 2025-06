Benfica-Bayern Monaco, le probabili formazioni e dove vederla

Benfica e Bayern Monaco si affrontano per l’ultima gara della fase a gironi nel gruppo C del Mondiale per Club FIFA. I bavaresi sono già sicuri del passaggio del turno, forti della grande differenza reti che li separa dalle concorrenti; i portoghesi, anche se a 4 punti, devono guardarsi le spalle da una possibile “larga” vittoria del Boca Juniors contro l’Auckland City. Lage si affida all’esperienza di Otamendi e Di Maria, mentre in avanti spazio all’unica punta Pavlidis; Kompany risponde con Olise, Muller e Sane dietro all’unica punta Kane. La partita, in programma martedì 24 giugno alle 21:00 verrà trasmessa su DAZN e Italia 1.

Benfica-Bayern Monaco, le probabili formazioni

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu; Di Maria, Renato Sanches, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane. All. Kompany