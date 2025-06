Calciomercato Juventus, scartato il riscatto di Conceicao l La situazione

Situazione incerta fra Conceicao e i bianconeri. Nell’ultima ore la Vecchia Signora ha scelto di non avvalersi della clausola di 30 milioni per il riscatto dell’ala portoghese. Dunque Conceicao dovrà tornare al Porto.

Juventus, nuova trattativa per Conceicao

Nonostante il mancato esercizio della clausola, la Juve sembra non avere intenzione di farsi sfuggire del classe 2002. L’intenzione della dirigenza bianconera è quella di acquistare il calciatore a un prezzo più basso dei 30 milioni imposti dalla clausola, aprendo quindi una nuova trattativa. La chiave per chiudere la futura operazione è la volontà di Conceicao di rimanere a Torino. Se così fosse il Porto si potrebbe ritrovare in una situazione scomoda, accettando quindi di cedere il giocatore a un somma inferiore.

Nel frattempo la Juve è impegnata nel Mondiale per club. Dopo la scorsa vittoria contro il Wydad, la squadra si prepara ad affrontare il Manchester City.