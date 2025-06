Auckland City-Boca Juniors, le probabili formazioni e dove vederla

Si chiude il girone C del Mondiale per Club FIFA: nel gruppo con in testa il Bayern Monaco, il Boca Juniors spera ancora di poter raggiungere gli ottavi di finale e per farlo, dovrà cercare una larga vittoria (segnando almeno 6 gol) contro l’Auckland City, sperando anche in uno scivolone del Benfica contro i bavaresi. Gli argentini si schiereranno con un 4-2-3-1, con Merentiel che viaggia verso una maglia dal primo minuto in attacco; negli australiani, linea difensiva a cinque uomini, mentre in attacco ci saranno Yoo, Bevan e Zeb. La partita, in programma martedì 24 giugno alle 21:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Auckland City-Boca Juniors, le probabili formazioni

AUCKLAND CITY (5-2-3): Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer, Boxall, Bell; Zhou, Ilich; Yoo, Bevan, Zeb. All. Posa.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Di Lollo, Costa, Blanco; Battaglia, Belmonte; Velasco, Palacios, Zenon; Merentiel. All. Russo.