Calciomercato Milan, Leonardo e Maldini in affari: arriva a gennaio

Possibile l’arrivo in prestito del difensore

Sven Botman è da tempo al centro dei pensieri del Milan. I rossoneri infatti, alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer che si è rotto i legamenti del ginocchio, ha valutato l’olandese come un profilo adatto per la sua giovane età e le potenzialità già dimostrate. Il Lille, però, non vuole cedere dalla sua richiesta di circa 30 milioni per il promettente centrale.

Maldini sta così sondando il terreno per capire quali siano le alternative. Un nome emerso con forza nelle ultime ore è quello di Abdou Diallo, difensore classe ’96 di proprietà del PSG. Il senegalese (decisamente indietro nelle gerarchie di Pochettino) potrebbe liberarsi dai parigini anche in prestito con diritto di riscatto: se i francesi aprissero a questa formula, l’operazione potrebbe andare a buon fine.