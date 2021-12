Milan, rinnovo a un passo per l’attaccante: le cifre dell’operazione

Accordo fino al 2026

Se la vicenda del rinnovo di Kessie si sta rivelando sempre più complicata ogni giorno che passa (con i tifosi del Milan sempre più convinti che l’ivoriano se ne andrà a parametro zero a fine stagione), Paolo Maldini continua a lavorare su altri tavoli per altri rinnovi di contratto. Secondo quanto riporta Il Giornale, infatti, i rossoneri sono molto vicini a prolungare l’accordo in vigore a Rafael Leao.

Il portoghese classe ’99 ha un contratto in scadenza al 2024, ma Maldini è intenzionato a prolungarlo fino al 2026. Nell’accordo anche un aumento di stipendio che dovrebbe toccare quota 4 milioni di euro. Leao punta così a diventare un punto fermo del prossimo Milan di Pioli confermando la sua crescita esponenziale che quest’anno è stata frenata solo dall’ultimo infortunio che lo ha messo ko per quasi tutto il mese di dicembre.