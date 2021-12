Calciomercato Milan, rinforzo dalla Juve: l’ultima idea di Maldini

Continua la caccia agli acquisti per la dirigenza rossonera. Maldini e Massara stanno pensando ad alcuni rinforzi, che dovranno sostituire Kessie e Bennacer, che finiranno in Coppa d’Africa con le rispettive Nazionali. La doppietta contro l’Empoli non ha poi cambiato le carte in tavola sul futuro del giocatore ivoriano, che a meno di clamorose sorprese non rinnoverà con il Milan. Il giocatore piace al Manchester United, che potrebbe decidere di tirar fuori 20-25 milioni per acquistare il calciatore a gennaio, con il Milan che sta lavorando già a delle alternative.

Un rinforzo a centrocampo potrebbe arrivare dalla Juventus, visto che il ds Cherubini dovrà cedere uno tra Arthur, Bentancur, Ramsey e McKennie per accontentare Allegri con un nuovo centrocampista. Maldini avrebbe messo gli occhi sul giocatore statunitense che per caratteristiche sarebbe perfetto per Pioli anche se la società rossonera dovrà fare i conti con il Tottenham di Conte, pronto a offrire 25 milioni di euro per il calciatore.