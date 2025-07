Calcio femminile, il Riccione acquista Francisca Veiga

Calcio femminile, il club emiliano chiude il colpo Veiga

Il Riccione del presidente Maiorino continua la sua campagna di mercato. Dopo il colpo Allegra Rossi, il patron del club emiliano chiude un’altra trattativa importantissima., portando in città Francisca Veiga, ex Destreza Aventura, autrice di ben 26 gol in 28 gare disputate nell’ultima stagione. Grazie all’intermediazione di Nicola Licusi, Michael Santhulao e Ricardo Almeida, procuratrice della portoghese, unitamente alla volontà della Veiga di approdare in Italia, l’affare ha raggiunto le battute finali. L’ufficialità è prevista nelle prossime ore.