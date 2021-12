Mercato Milan, pronto il sostituto di Kessie: arriva dalla serie A

C’è ancora distanza tra il giocatore e la società

Il rinnovo di Kessie è una telenovela che va avanti ormai da mesi, senza soluzione di continuità e con le speranze dei tifosi rossoneri che si vanno sempre più spegnendo. C’è infatti troppa distanza tra le richieste dell’ivoriano e le proposte che arrivano da Paolo Maldini che, coerentemente con la linea dirigenziale degli ultimi anni, non vuole fare follie per trattenere nessuno.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: l’ultima idea di Maldini

Rinnovo Kessie, due big estere sull’ivoriano: la situazione

La dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata e così è già alla caccia dei nomi dei possibili sostituti di Kessie. Il nome nuovo che è spuntato, secondo SportMediaset, è quello del bolognese Svanberg. Lo svedese classe ’99 è ormai da un paio di stagioni in netta crescita come dimostrano i suoi tabellini (5 gol e 2 assist lo scorso anno, già 3 gol e 2 assist in questo campionato) e potrebbe perciò essere un profilo ideale per sostituire il partente.