Rinnovo Kessie, due big estere sull’ivoriano: la situazione

La distanza tra le parti è tanta

Prosegue la il tormentone legato al rinnovo di Frank Kessie con il Milan: da tempo, infatti, il prolungamento del contratto dell’ivoriano è una questione che ingombra la scrivania di Paolo Maldini senza però trovare una soluzione concreta che soddisfi tutte le parti. La distanza tra l’offerta della società rossonera e le richieste del giocatore e del suo agente è ampia e, al momento, appare incolmabile: il Milan non vuole salire sopra i 6 milioni, mentre Kessie ne chiede 8.

A complicare la situazione, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono anche le sirene estere per il centrocampista. La situazione dell’ivoriano ha infatti messo sull’attenti Tottenham e Paris Saint German che potrebbero tranquillamente soddisfare le richieste dell’entourage e garantirsi così un prezioso rinforzo in mediana a costo zero.