Calciomercato Milan, Maldini incontra gli agenti dell’attaccante: c’è ottimismo

Viste i probabili addii di Pellegri e Ibrahimovic, continua il valzer delle punte in casa rossonera. Maldini e Massara oltre che ad un nuovo centrocampista, starebbero lavorando anche ad un nuovo attaccante per la rosa di Stefano Pioli, considerate anche le condizioni fisiche di Giroud.

LEGGI ANCHE:

Oltre che a Scamacca, Belotti e Alvarez spunta un nuovo nome per l’attacco rossonero. Si tratta di Randal Kolo Muani, 23 anni, attaccante del Nantes che quest’anno ha segnato 6 gol in 17 partite. Il giocatore piace molto a Maldini, visto che il ds rossonero ha incontrato recentemente l’agente del calciatore. L’attaccante è rappresentato un investimento ideale e low cost visto che a oggi prenderebbe il posto in rosa di Pellegri, attaccante in uscita dal Milan.