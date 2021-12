Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: l’ultima idea di Maldini

Archiviato il secondo posto(per ora), Maldini ha bisogno di rinforzare la rosa visto che Pioli aspetta sempre un difensore centrale al posto dell’infortunato Kjaer e un attaccante, che prenderà il posto di Pellegri, sempre più vicino a lasciare Milanello anche se prima andranno fatte diverse cessioni.

LEGGI ANCHE:

Secondo quanto riportato dal giornalista Claudio Raimondi, nella gara tra Udinese e Milan, Maldini e Massara sono rimasti impressionati da Beto, attaccante portoghese del club friulano, che in questo campionato ha collezionato 7 reti in 13 partite. Il giocatore sarà riscattato a fine stagione dall’Udinese, che verserà una somma vicina ai 10 milioni di euro alla Portimonense. La dirigenza rossonera è interessata al calciatore per giugno anche se la partenza di Pellegri potrebbe anticipare il suo arrivo.