Un guizzo di Ferguson basta ai giallorossi: Roma vincente 1-0 sul Kaiserslautern

Gasperini vede la sua Roma: Kaiserslautern ko 1-0

La Roma lascia il Fritz-Walter Stadion con un sorriso che va oltre il risultato. Il primo test internazionale dell’era Gasperini si chiude con una vittoria preziosa per spirito e contenuti: 1-0 contro il Kaiserslautern, formazione di seconda serie tedesca ma con il peso della storia e la carica della festa per i 125 anni del club.

Decide Evan Ferguson, ancora lui, al 16’, con un gol che racconta alla perfezione la filosofia del nuovo allenatore: aggressività, pressione alta, fame. L’irlandese rincorre il portiere Krahl, lo costringe all’errore e spinge in rete il pallone del successo. Non è solo un episodio: la Roma detta ritmo, concede pochissimo e costruisce altre occasioni con Soulé e Darboe, fermato dal palo. La sensazione più importante non sta nel punteggio, ma nell’identità che comincia a prendere forma.

Gasperini ottiene segnali incoraggianti dopo due settimane di lavoro intenso. La squadra tiene il campo, pressa, riparte e mostra la volontà di adattarsi al nuovo credo. Il cammino è lungo, ma la strada sembra quella giusta. Prossimi esami: Lens, Aston Villa ed Everton. Nel frattempo, resta una certezza: questa Roma ha già trovato un centravanti che non smette di fare la differenza.