Calciomercato Serie A: Pisa tris di arrivi, Ostigard al Genoa, il Sassuolo chiude per Fadera e Konè

Il Pisa continua la preparazione pre campionato in Val d’Aosta, oggi prevista amichevole contro la Pro Vercelli, mentre per quanto riguarda il calciomercato sembra che sia fatta per ‘arrivo di Zerbin dal Napoli, di Aebischer dal Bologna e di Troilo dal Belgrano la cui trattativa è stata un tira e molla estenuante. Per quanto riguarda invece l’attacco, buone sensazioni si hanno per l’arrivo di Nzola dalla Fiorentina e di Simeone dal Napoli.

Il Genoa dopo aver ceduto Bani al Palermo ha definito l’acquisto di Ostigard, per lui un tirono con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Il Sassuolo ha chiuso per Fadera dal Como e per Konè dal Marsiglia, l’intesa raggiunta prevede un prestito da 2,5 milioni, con diritto di riscatto fissato anche in questo caso a 10 milioni.