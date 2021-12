Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: gli ultimi aggiornamenti

La doppietta contro l’Empoli realizzata da Kessie non ha cambiato le carte in tavola in casa rossonera. Il futuro del giocatore ivoriano è sempre più incerto visto che il centrocampista ha chiesto un aumento dell’ingaggio, cifra che la dirigenza rossonera non vuole sborsare anzi si starebbe già cautelando con un nuovo centrocampista.

LEGGI ANCHE:

Qualora infatti il centrocampista rossonero, che continua a chiedere due milioni in più all’anno sul suo contratto, non dovesse raggiungere un accordo con Maldini e Massara, la dirigenza rossonera accelererà per Kamara o Renato Sanches, piste sempre più concrete per il ds rossonero nella sessione di gennaio.