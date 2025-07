Juventus, Semedo nuova idea per il reparto terzini | La situazione

Juventus, dopo Joao Mario i bianconeri pensano anche a Nelson Semedo

La Juventus continua a ridisegnare il proprio assetto e dopo aver chiuso lo scambio con il Porto – João Mário in bianconero, Alberto Moreno verso il Dragão – il club non intende fermarsi. I riflettori si spostano ora su Nélson Semedo, terzino destro con un passato importante tra Barcellona e Wolverhampton, attualmente svincolato. Un’opportunità che intriga la dirigenza, alla ricerca di profili esperti e pronti all’uso per le corsie laterali.

La necessità di intervenire nasce anche dal futuro incerto di Timothy Weah, destinato a cambiare maglia nelle prossime settimane. Con l’uscita del giocatore statunitense, la Juve si ritroverebbe a corto di alternative nel ruolo, rendendo urgente l’arrivo di un nuovo esterno capace di garantire copertura difensiva e spinta offensiva.

Semedo rappresenta una soluzione a costo zero, con ingaggio da definire ma esperienza di alto livello. Nei prossimi giorni sono attesi contatti per capire la fattibilità dell’operazione: l’obiettivo è completare un reparto che per Tudor sarà fondamentale nella costruzione della sua nuova Juventus.