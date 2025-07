Juventus, Weah a un passo dal Marsiglia

Il destino di Weah potrebbe essere lontano da Torino. Negli scorsi giorni il Marsiglia ha contattato l’entourage dell’attaccante bianconero per sondare il terreno in vista di una possibile trattativa con la Juventus. A riportarlo è SkySports.

Juventus, si aspetta l’offerta per Weah

A quanto pare il classe 2000 bianconero avrebbe già dato il via libera al club francese, dunque a Torino si aspetta una prima offerta ufficiale da parte del Marsiglia. Per privarsi di Weah, la Juventus esiga una cifra di circa 20 milioni, bisognerà attendere le prossime ore per comprendere se i francesi abbiano interesse ad aprire una trattativa.