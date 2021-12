Calciomercato Milan, assalto al trequartista: è lui il prescelto

Il giocatore è pronto per il grande salto in una big

Continua la caccia al mercato per la dirigenza rossonera. Maldini e Massara, in attesa del vice Kjaer, che ha chiuso anticipatamente la stagione visto il grave infortunio, stanno lavorando ad un nuovo centrocampista, complice il fatto che Bennacer e Kessie andranno in Coppa d’Africa e ad un nuovo attaccante, con Pellegri che potrebbe partire.

LEGGI ANCHE:

La dirigenza rossonera sta lavorando però anche per giugno, quando potrebbe arrivare il vice Brahim Diaz. Maldini ha messo infatti gli occhi su Antonin Barak, centrocampista del Verona ed ex Udinese. Il presidente Setti a fine campionato chiede 20 milioni di euro visto che il centrocampista, che sta facendo benissimo con la squadra di Tudor, piace sia in Premier League che in Bundesliga.