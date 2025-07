La Roma continua inarrestabile sul mercato. Massara prosegue il suo lavoro muovendosi con decisione sul mercato, alla ricerca di profili giovani e di prospettiva da offrire a Gasprini. La strategia del club è oramai nota e chiara: costruire una rosa giovane, competitiva e adatta alle esigenze di Gasp.

Roma, operazione Bernal

Tra i vari nomi monitorati dal nuovo ds capitolino è emerso quello di Marc Bernal, centrocampista del Barcellona, considerato un vero e proprio talento. Il club giallorosso sta valutando attentamente possibili innesti a centrocampo e il profilo di Bernal ha attirato l’attenzione e sono stati già avviati i primi contatti con i catalani per capire se avviare una trattativa.

Attualmente ai box per un infortunio al ginocchio, il giovanissimo mediano ha all’attivo tre presenze con la prima squadra. Cresciuto nella cantera del Barcellona, Marc Bernal è un mediano dotato di grande tecnica. Aveva iniziato da titolare la scorsa stagione con Hansi Flick in panchina che gli aveva dato fiducia, che l’aveva schierato dal 1′ nelle prime tre partite di Liga contro Valencia, Athletic e Rayo Vallecano. Poi la rottura del legamento crociato del ginocchio, che lo ha messo ai box per tutto il resto dell’annata Attualmente è pronto per tornare in campo e potrebbe ricominciare in capitale con la maglia della Roma.