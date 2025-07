Il futuro di Valentin Castellanos alla Lazio è in bilico. L’attaccante della biancoceleste è finito nel mirino del Flamengo. Il club brasiliano ha avviato i colloqui con l’entourage del giocatore per comprendere la fattibilità dell’affare.

Lazio, il Flamengo e tutti i suoi tifosi chiamano Castellanos

Al momento non è stata intavolata ancora alcun tipo di trattativa, per portarlo via da Formello occorrono almeno 25 milioni di euro. Per la società di Lotito, però, il giocatore al momento è incedibile, anche perché considerando che la Lazio ha il mercato in entrata bloccato, Lotito e Sarri non hanno intenzione di privarsi di un membro fondamentale del proprio organico.

C’è apprensione a Formello, qualora Castellanos dovesse aprire al trasferimento lo scenario potrebbe drasticamente cambiare e non sarà possibile correre ai ripari perché non si possono fare acquisti. L’argentino, classe 1998, è reduce da una stagione difficile con la Lazio, dove ha collezionato alti e bassi, ma ha comunque dimostrato qualità notevoli e la sua importanza. Intanto a spingere il giocatore verso il Flamengo si impegnano anche i tifosi. I tifosi brasiliani si sono mobilitati in massa per spingere il club ad acquistare Taty Castellanos dalla Lazio. Successivamente il nome dell’attaccante è diventato virale in Brasile, rimbalzando tra tv, radio e social, poi migliaia di supporters hanno iniziato a tempestare i profili social del giocatore con messaggi per convincerlo a trasferirsi al Flamengo.